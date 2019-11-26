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«Роскачество» оценило российские вина за 300–600 рублей за бутылку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Роскачество» завершило исследование российских вин, отметив рост их качества. Речь идет в первую очередь о продукции стоимостью 300–600 рублей за бутылку, говорится во вторник, 26 ноября, в сообщении организации.

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«Образцов с оценками выше или равным 81 баллам стало почти на 4% больше по сравнению с прошлым годом», — говорится на сайте ведомства. Первые места в большинстве категорий заняли вина в пределах 300–600 рублей.

Исследование проводилось в рамках проекта «Винный гид России, который создают Минсельхоз, Минпромторг и «Роскачество». Эксперты с участием более 30 членов жюри проверили 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших в категории до 1 тыс. рублей.

Накануне новогодних праздников покупатели смогут ознакомиться с итогами проверки и увидеть 200 лучших белых и красных вин.

В бренд-лист вин, производимых из российского винограда, составленный экспертами организации по результатам аналитического исследования, вошло более 1,5 тыс. наименований вина общим тиражом свыше 150 млн бутылок.

Вина из российского винограда закупались в торговых сетях и винотеках четырех регионов страны. В общей сложности, было закуплено более 600 образцов вина, из которых 129 игристых, 181 тихое белое, 206 тихих красных, 35 тихих розовых, 50 ликерных и сладких.

Ранее в ноябре вина Крыма и Кубани взяли Гран-при Международного конкурса виноделов – 2019. В номинации «Вина виноградные и плодовые» победило сухое красное вино географического наименования «Ребо Дивноморское» 2015 года производства кубанского АО «Дивноморье».

В номинации «Вина игристые» Гран-при получило коллекционное российское шампанское брют белое «Новый Свет. Парадизио» крымского завода шампанских вин «Новый Свет».

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