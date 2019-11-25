Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины

Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.

На кадрах видно, что автомобиль Toyota, в котором находился Кулеба, выезжает на перекресток на красный свет и врезается в микроавтобус. Второй водитель не успел среагировать, в результате чего иномарку отбросило в сторону и она врезалась в отбойник, пишет РЕН ТВ со ссылкой на издание «Страна.ua».

В результате происшествия омбудсмен попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали второй водитель, 19-летний и 10-летний сыновья Кулебы, которые также были доставлены в больницу. Старший сын детского омбудсмена сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ru».

Пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что по факту произошедшей аварии было возбуждено уголовное дело.