Украинский уполномоченный по правам ребенка серьезно пострадал в ДТП

Украинский уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию, сообщила в Facebook лидер движения «Живи» и певица Оксамита Новачук в воскресенье, 24 ноября.

«Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из троих его детей находятся в тяжелом состоянии. Молимся о божьем вмешательстве и защите над ними», — написала Новачук на своей странице.

Другие подробности не сообщаются.

В администрации президента Украины эту информацию не прокомментировали.

Накануне, 23 ноября, в ДТП попал мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих. Его супруга погибла. Состояние Кариха не является тяжелым, у него диагностировали ушиб грудной клетки.