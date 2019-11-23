В Иркутской области рассказали о состоянии попавшего в ДТП мэра Тулуна

Состояние попавшего в ДТП мэра города Тулун Иркутской области Юрия Кариха нельзя назвать тяжелым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органов власти в субботу, 23 ноября.

«Он (Карих) сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — уточнил источник.

ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области около десяти часов вечера по местному времени. Машина Кариха, за рулем которой он находился, врезалась в грузовик на обочине. Удар пришелся на ту сторону, где находилась супруга мэра Кариха. В результате ДТП женщина погибла.