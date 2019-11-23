Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии

В Моздокском районе Северной Осетии столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и «КамАЗ». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике в субботу, 23 ноября.

Авария произошла на 11-м км автодороги Моздок–Прохладный. На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №4. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, погибли пять человек — все они пассажиры легкового автомобиля.

Причины аварии и обстоятельства произошедшего выясняются.

22 ноября в Омске иномарка врезалась в пассажирский автобус, который следовал по маршруту №1. В момент аварии в салоне находился один пассажир. Он не пострадал. Водитель иномарки в результате ДТП получил различные травмы и был госпитализирован.