Прокуратура возбудила уголовное дело после ДТП под Оренбургом

Прокуратура Оренбургской области возбудила уголовное по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 24 ноября.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование находится на контроле у прокурора Оренбургского района.

Авария произошла в 6:10 (4:10) 24 ноября в районе поселка Чистого. В результате столкновения микроавтобуса с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок. Еще двое пассажиров были госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. По данным областного главка МЧС, в это время в регионе прогнозировали местами небольшой снег, туман, изморозь.

Причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.