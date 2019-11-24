Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

Число жертв аварии с участием фуры и микроавтобуса на трассе в Оренбургской области возросло до шести. Об этом в воскресенье, 24 ноября, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее говорилось о пяти погибших и трех пострадавших.

ДТП произошло в ночь на 24 ноября на 15-м км трассы Оренбург–Акбулак. По данным областного главка МЧС, ночью в регионе прогнозировали местами небольшой снег, туман, изморозь.