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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

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Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области
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Число жертв аварии с участием фуры и микроавтобуса на трассе в Оренбургской области возросло до шести. Об этом в воскресенье, 24 ноября, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее говорилось о пяти погибших и трех пострадавших.

ДТП произошло в ночь на 24 ноября на 15-м км трассы Оренбург–Акбулак. По данным областного главка МЧС, ночью в регионе прогнозировали местами небольшой снег, туман, изморозь.

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