Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области. Среди погибших один несовершеннолетний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Еще три человека пострадали.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 24 ноября, на 15-м км трассы Оренбург–Акбулак. По данным областного главка МЧС, ночью в регионе прогнозировали местами небольшой снег, туман, изморозь.

23 ноября сообщалось, что в Моздокском районе Северной Осетии столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и «КамАЗ», в результате погибли пять человек.