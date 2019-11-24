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Мэр Тулуна провел в больнице ночь после ДТП

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Фото: РЕН ТВ
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Мэр города Тулуна Юрий Карих провел ночь в больнице после дорожной аварии, в которой погибла его жена. Об этом «РИА Новости» рассказал мэр Черемхово Вадим Семенов.

По его словам, вечером он был обследован в больнице Черемхово. Врачи не подтвердили инфаркт, остальные показатели тоже были в норме. Отмечается, что Карих хотел уехать из больницы, но его уговорили остаться на ночь.

ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области около 22:00 по местному времени. Машина Кариха, за рулем которой находился он сам, врезалась в грузовик на обочине. Удар пришелся на ту сторону, где находилась супруга мэра. В результате аварии женщина погибла.

Состояние Кариха не является тяжелым, у него ушиб грудной клетки. Следственный комитет РФ начал проверку после аварии.

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