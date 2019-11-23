Следствие начало проверку после ДТП с участием мэра Тулуна

Следственный комитет (СК) начал проверку после аварии с участием мэра города Тулун Иркутской области Юрия Кариха, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства в субботу, 23 ноября.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна», — цитирует агентство представителя СК.

В настоящий момент следователи находятся на месте.

ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области около десяти часов вечера по местному времени. Машина Кариха, за рулем которой находился он сам, врезалась в грузовик на обочине. Удар пришелся на ту сторону, где находилась супруга мэра. В результате аварии женщина погибла.

Состояние Кариха не является тяжелым, у него ушиб грудной клетки.