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В аварии под Самарой погибли три человека

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Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района в воскресенье, 24 ноября.

Столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовик Scania на трассе Самара–Димитровград–Ульяновск. Водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с нефтевозом. Из-за удара грузовик съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся.

В результате аварии оба водителя и пассажир автомобиля погибли на месте.

Ранее в этот же день стало известно, что в Оренбургской области произошла авария с участием фуры и минивэна. Погибли шесть человек, среди них один несовершеннолетний.

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