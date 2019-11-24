В аварии под Самарой погибли три человека

В Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района в воскресенье, 24 ноября.

Столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовик Scania на трассе Самара–Димитровград–Ульяновск. Водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с нефтевозом. Из-за удара грузовик съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся.

В результате аварии оба водителя и пассажир автомобиля погибли на месте.

Ранее в этот же день стало известно, что в Оренбургской области произошла авария с участием фуры и минивэна. Погибли шесть человек, среди них один несовершеннолетний.