В ДТП в Нижегородской области погиб один человек и четверо пострадали

На трассе Владимир–Муром–Арзамас в районе поселка Гремячево произошла авария, в результате которой один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС в воскресенье, 24 ноября.

«Водитель легкового автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием», — цитирует издание представителя пресс-службы.

Авария произошла в 6:35 мск.

Пострадавшие госпитализированы в больницу города Выкса, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в этот же день под Оренбургом грузовик столкнулся с микроавтобусом. Шесть человек погибли, среди жертв есть ребенок. Двое пострадавших

госпитализированы.