Прямой эфир

В ДТП в Нижегородской области погиб один человек и четверо пострадали

0
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На трассе Владимир–Муром–Арзамас в районе поселка Гремячево произошла авария, в результате которой один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС в воскресенье, 24 ноября.

Всем по местам: как Прага борется с машинами в центре
Что чехи усовершенствовали в системе платных парковок за 23 года

«Водитель легкового автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием», — цитирует издание представителя пресс-службы.

Авария произошла в 6:35 мск.

Пострадавшие госпитализированы в больницу города Выкса, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в этот же день под Оренбургом грузовик столкнулся с микроавтобусом. Шесть человек погибли, среди жертв есть ребенок. Двое пострадавших
госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В аварии под Самарой погибли три человека
Мэр Тулуна провел в больнице ночь после ДТП

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019