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В Приамурье военные на танке вытащили автобус из кювета

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В Амурской области вылетевший с трассы автобус вытащили с помощью танка Т-80. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев в воскресенье, 24 ноября.

Военную технику привлекли после безуспешных попыток гражданского оборудования справиться с задачей на скользкой дороге.

«Военнослужащие училища с помощью танка Т-80БВ и специального армейского тягача на базе автомобиля «Камаз» вытянули пассажирский автобус из кювета, попавший в ДТП и заблокировавший въезд в поселок Белогорье пригорода Благовещенска», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечено, что курсанты посыпают песком тротуары и остановки на центральных улицах города. Всего задействовано более 50 человек и 10 единиц техники.

Ранее в воскресенье стало известно, что под Оренбургом в результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли шестеро человек, в том числе шестилетний ребенок.

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