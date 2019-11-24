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Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовное дело было возбуждено по факту аварии с участием автомобиля уполномоченного по правам ребенка Украины Николая Кулебы, после которой он был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал о подробностях аварии. Инцидент произошел в 13.30 в селе Чабаны Киевской области. В легковой автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, врезался на перекрестке микроавтобус Volkswagen. Предположительно, виновником аварии стал омбудсмен, который не остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия омбудсмен попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали второй водитель, 19-летний и 10-летний сыновья Кулебы, которые также были доставлены в больницу. Старший сын детского омбудсмена сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ru».

23 ноября в ДТП попал мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих. Его супруга погибла. Состояние Кариха не является тяжелым, у него диагностировали ушиб грудной клетки.

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