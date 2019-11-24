Британские подростки устроили массовую драку в кинотеатре
Массовая драка между подростками произошла в кинотеатре Star City в британском городе Бирмингем. Некоторые из них были вооружены ножами и мачете, о чем сообщило издание Birmingham Mail в субботу, 23 ноября.
По предварительным данным, в потасовке участвовали почти 100 человек, среди которых были девочки. Как отметили очевидцы, драка началась в очереди за едой. На сообщение о нахождении в здании группы вооруженных мачете людей приехали 20 полицейских машин.
Сотрудники правопорядка начали эвакуацию кинотеатра. Они имели при себе шокеры, дубинки и собак. Семь полицейских пострадали в стычках с нарушителями порядка, один из них получил травму лица, остальные отделались менее значительными повреждениями.
В Сети появились фотографии группы подростков предположительно в здании кинотеатра, у одного из которых в руке отчетливо видно мачете.
A huge fight broke out with Machetes— 999 Report Breaking News 🚨 (@999herts) November 24, 2019
at Star City cinema in Birmingham.
Arrests have been made, including a 13yr old.
Officers have also been injured.
Just as Blue Story movie came out about #knifecrime pic.twitter.com/mgOp5isQtX
Всего полиция задержала пять подростков. Среди них 13-летняя школьница, 14-летние мальчик и девочка и еще молодой человек 19 лет. Их подозревают в нападении на полицейских. Еще один 14-летний задержан по подозрению в воспрепятствовании деятельности полиции.
В тот вечер в кинотеатре шли сеансы мультфильма Disney «Холодное сердце 2» и картина Blue Story о криминальной жизни Лондона. В связи с ситуацией вокруг кинотеатра образовались транспортные заторы.
Ранее 13 ноября правоохранительные органы России начали проверку после драки между учениками начальной школы в Новосибирске. По предварительной версии, во время игры в хоккейной коробке третьеклассник во время конфликта достал зажигалки и начал угрожать поджечь соперников. Те в ответ отняли зажигалки и затем избили подростка.