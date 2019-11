Британские подростки устроили массовую драку в кинотеатре

Массовая драка между подростками произошла в кинотеатре Star City в британском городе Бирмингем. Некоторые из них были вооружены ножами и мачете, о чем сообщило издание Birmingham Mail в субботу, 23 ноября.

По предварительным данным, в потасовке участвовали почти 100 человек, среди которых были девочки. Как отметили очевидцы, драка началась в очереди за едой. На сообщение о нахождении в здании группы вооруженных мачете людей приехали 20 полицейских машин.

Сотрудники правопорядка начали эвакуацию кинотеатра. Они имели при себе шокеры, дубинки и собак. Семь полицейских пострадали в стычках с нарушителями порядка, один из них получил травму лица, остальные отделались менее значительными повреждениями.

В Сети появились фотографии группы подростков предположительно в здании кинотеатра, у одного из которых в руке отчетливо видно мачете.

A huge fight broke out with Machetes

at Star City cinema in Birmingham.

Arrests have been made, including a 13yr old.

Officers have also been injured.

Just as Blue Story movie came out about #knifecrime pic.twitter.com/mgOp5isQtX