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Британские подростки устроили массовую драку в кинотеатре

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Фото: twitter.com/Ruptly
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Массовая драка между подростками произошла в кинотеатре Star City в британском городе Бирмингем. Некоторые из них были вооружены ножами и мачете, о чем сообщило издание Birmingham Mail в субботу, 23 ноября.

По предварительным данным, в потасовке участвовали почти 100 человек, среди которых были девочки. Как отметили очевидцы, драка началась в очереди за едой. На сообщение о нахождении в здании группы вооруженных мачете людей приехали 20 полицейских машин.

Сотрудники правопорядка начали эвакуацию кинотеатра. Они имели при себе шокеры, дубинки и собак. Семь полицейских пострадали в стычках с нарушителями порядка, один из них получил травму лица, остальные отделались менее значительными повреждениями.

В Сети появились фотографии группы подростков предположительно в здании кинотеатра, у одного из которых в руке отчетливо видно мачете.

Всего полиция задержала пять подростков. Среди них 13-летняя школьница, 14-летние мальчик и девочка и еще молодой человек 19 лет. Их подозревают в нападении на полицейских. Еще один 14-летний задержан по подозрению в воспрепятствовании деятельности полиции.

В тот вечер в кинотеатре шли сеансы мультфильма Disney «Холодное сердце 2» и картина Blue Story о криминальной жизни Лондона. В связи с ситуацией вокруг кинотеатра образовались транспортные заторы.

Ранее 13 ноября правоохранительные органы России начали проверку после драки между учениками начальной школы в Новосибирске. По предварительной версии, во время игры в хоккейной коробке третьеклассник во время конфликта достал зажигалки и начал угрожать поджечь соперников. Те в ответ отняли зажигалки и затем избили подростка.

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