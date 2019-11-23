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Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.

Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

По его мнению, одна из причин этого в том, что русские женщины после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью, как раньше.

Кроме того, автор материала напоминает, что Россия находится в Северном полушарии, поэтому из-за холодного климата жители страны, как он полагает, привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами.

«Русские девушки высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — пишет он.

Однако автор убежден, что этих проблем можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме, занимаясь спортом и придерживаясь правильного питания.

В мае участница конкурсов фитнес-бикини Валерия Барченко перечислила продукты, отказ от которых поможет женщинам сохранить стройность и молодой вид.

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