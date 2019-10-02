Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин критически оценил выступление шведской школьницы Греты Тунберг в ООН. Об этом глава государства заявил в среду, 2 октября, в ходе заседания Российской энергетической недели.

По словам российского лидера, то, что подростки обращают внимание на экологические проблемы, это правильно, но использование детей в интересах третьих лиц «достойно только осуждения», передает ТАСС.

«Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность», — уверен он.

Накануне депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку на выступление в Госдуму перед российской молодежью. Также он выразил восхищение действиями школьницы.

24 сентября 16-летняя Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

В декабре и январе школьница выступила в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.