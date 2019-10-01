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Грету Тунберг пригласили в Госдуму

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Фото: REUTERS/Andrej Ivanov
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Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью. Об этом 1 октября сообщает «РИА Новости».

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Депутат отметил, что молодежь в России стала часто выражать обеспокоенность состоянием экологии. При этом он подчеркнул, что является самым молодым депутатом Госдумы и выразил восхищение деятельностью молодой шведки.

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — отметил Власов в своем письме, направленном в посольство Швеции.

Он также попросил посла Швеции в России Малену Мард помочь с передачей и переводом письма адресату.

24 сентября 16-летняя шведка Грета Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата в ходе Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

В середине марта стало известно, что среди номинантов на Нобелевскую премию мира в 2019 году оказалась Грета Тунберг — 16-летняя школьница из Швеции. Летом прошлого года она в одиночку пришла к зданию национального парламента, пытаясь привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

В декабре и январе школьница выступила в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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