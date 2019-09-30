Шварценеггер подарил Грете Тунберг электрокар Tesla

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подарил электрокар Tesla Model 3 юной активистке из Швеции Грете Тунберг. Об этом сообщил интернет-ресурс американской компании.

По словам пресс-секретаря актера, электрокар необходим школьнице во время пребывания в Соединенных Штатах и Канаде, где Тунберг планирует принять участие в экологических акциях протеста. Как уточнила представитель Шварценеггера, ранее он просил Тунберг обратиться к нему за помощью, «если ей что-то потребуется».

Arnold Schwarzenegger sends Tesla Model 3 for climate activist Greta Thunberghttps://t.co/Fv5JL8bbli — TESLARATI (@Teslarati) September 29, 2019

Тунберг и Шварценеггер встречались ранее в этом году в Вене. Тогда бывший губернатор Калифорнии заявил, что поражен смелостью активистки.

24 сентября 16-летняя шведка Грета Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата в ходе Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

В середине марта стало известно, что среди номинантов на Нобелевскую премию мира в 2019 году оказалась Грета Тунберг — 16-летняя школьница из Швеции. Летом прошлого года она в одиночку пришла к зданию национального парламента, пытаясь привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

В декабре и январе школьница выступила в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.