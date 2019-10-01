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Посольство Швеции в Москве получило приглашение для Греты Тунберг в Госдуму

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Фото: REUTERS/Andrej Ivanov
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Посольство Швеции в Москве получило письмо с приглашением шведской активистки Греты Тунберг выступить для молодежи в Госдуме России. Об этом 1 октября «РИА Новости» сообщили в дипмиссии.

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«Да, мы получили это письмо», — рассказали представители шведского посольства.

Ранее в этот же день стало известно, что депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить Грету Тунберг на выступление в Госдуму, отметив, что молодежь стала чаще выражать обеспокоенность состоянием экологии. Отмечалось, что Власов попросил посла Швеции в России Малену Мард помочь с передачей и переводом письма адресату.

Между тем глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что не поддерживает инициативу Власова. По его словам, необходимости в приглашении экоактивистки в верхнюю палату российского парламента нет.

24 сентября 16-летняя шведка Грета Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

В середине марта стало известно, что Тунберг оказалась среди номинантов на Нобелевскую премию мира в 2019 году. Летом прошлого года она в одиночку пришла к зданию национального парламента, пытаясь привлечь внимание к проблеме глобального потепления. В декабре и январе школьница выступила в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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