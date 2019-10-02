Джонсон подтвердил планы осуществить Brexit 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не допускать новой отсрочки Brexit и заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября, «что бы ни случилось». Об этом он рассказал в среду, 2 октября, в ходе выступления на ежегодном съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

«Народ, сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС, евроскептики и весь мир в целом хотят, чтобы мы спокойно и разумно закрыли тему Brexit и занялись другими вопросами. Поэтому мы покинем ЕС 31 октября, что бы ни случилось», — цитирует премьера ТАСС.

Джонсон также подчеркнул, что ему надоело слушать разговоры о неспособности Великобритании довести Brexit до конца. Кроме того, он добавил, что очередной референдум по данному вопросу неприемлем. Премьер-министр и прежде неоднократно заявлял, что намерен вывести страну из Евросоюза в установленные сроки при любых условиях.

В среду, 2 октября, правительство Соединенного Королевства должно направить в Брюссель официальное предложение Евросоюзу по урегулированию спорного вопроса об ирландской границе. По словам Джонсона, в случае достижения договоренности с ЕС страна покинет сообщество без сделки. Он отметил, что Великобритания успела к этому подготовиться.

При этом 9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом.