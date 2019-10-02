Прямой эфир

Джонсон подтвердил планы осуществить Brexit 31 октября

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не допускать новой отсрочки Brexit и заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября, «что бы ни случилось». Об этом он рассказал в среду, 2 октября, в ходе выступления на ежегодном съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

Борись, Джонсон: британский премьер не уйдет в отставку
Досрочное возобновление работы парламента никак не повлияет на Brexit

«Народ, сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС, евроскептики и весь мир в целом хотят, чтобы мы спокойно и разумно закрыли тему Brexit и занялись другими вопросами. Поэтому мы покинем ЕС 31 октября, что бы ни случилось», — цитирует премьера ТАСС.

Джонсон также подчеркнул, что ему надоело слушать разговоры о неспособности Великобритании довести Brexit до конца. Кроме того, он добавил, что очередной референдум по данному вопросу неприемлем. Премьер-министр и прежде неоднократно заявлял, что намерен вывести страну из Евросоюза в установленные сроки при любых условиях.

В среду, 2 октября, правительство Соединенного Королевства должно направить в Брюссель официальное предложение Евросоюзу по урегулированию спорного вопроса об ирландской границе. По словам Джонсона, в случае достижения договоренности с ЕС страна покинет сообщество без сделки. Он отметил, что Великобритания успела к этому подготовиться.

При этом 9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон назвал необходимыми таможенные проверки в Ирландии после Brexit
СМИ узнали о нежелании Джонсона уходить в отставку после решения верховного суда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019