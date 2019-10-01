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Джонсон назвал необходимыми таможенные проверки в Ирландии после Brexit

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dirk Waem
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) потребуется введение таможенных проверок на острове Ирландия. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает BBC News.

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При этом Джонсон заверил, что таможенные посты на границе не приведут к так называемой жесткой границе.

«Суверенная объединенная страна должна иметь единую таможенную территорию», — отметил премьер.

16 сентября Еврокомиссия (ЕК) сообщила по итогам встречи главы ЕК Жан-Клода Юнкера и Бориса Джонсона, что Евросоюз до сих пор не получил от Великобритании предложений по Brexit в рамках сделки, одобренной Брюсселем и Лондоном 25 ноября 2018 года.

Глава ЕК напомнил Джонсону, что именно Лондон должен предложить решения, совместимые с соглашением о выходе страны из ЕС. В коммюнике сообщается о готовности Еврокомиссии рассмотреть эти предложения и выяснить, отвечают ли они целям «бэкстопа» (режим пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit). Однако далее говорится, что подобных предложений от Лондона не поступало.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. В то же время Джонсон неоднократно заявлял, что намерен осуществить Brexit даже без соглашения до 31 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом. Тем не менее премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен осуществить Brexit 31 октября.

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