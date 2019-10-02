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Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп заявил, что демократические силы в стране запуском процедуры его импичмента провоцируют госпереворот.

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В своем Twitter 1 октября Трамп назвал расследование демократов касательно его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским злоупотреблением властью, а также выразил мнение, что они хотят «лишить людей власти, их права голоса».

«По мере того как я узнаю всё больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что то, что происходит, — это не импичмент, это переворот, призванный отнять власть», — написал американский лидер.

Как стало известно ранее телеканалу CNN, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после того, как его имя было упомянуто в анонимной жалобе о якобы имевшем место давлении со стороны Трампа на Зеленского.

Газета The Wall Street Journal отметила, что американский президент просил украинского коллегу в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины и отмывании средств через Киев.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним.

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