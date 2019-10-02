Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии

КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии. Об этом в среду, 2 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Отмечается, что ракета упала в районе префектуры Симанэ.

«На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию», — заявил Суга.

25 августа в Пхеньяне заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты.