В Кремле прокомментировали предложенный Путиным ракетный мораторий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание российского лидера Владимира Путина о размещении ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить роста напряженности и дестабилизации обстановки. Об этом он рассказал в четверг, 26 сентября.

«Это не предусматривает ответов, но в то же время пока понимания мы не встретили, президент продолжает предпринимать усилия, чтобы воспрепятствовать дестабилизации», — отметил Песков.

Он также заявил, что Россия категорически не согласна с обвинениями со стороны НАТО в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Накануне стало известно, что неделю назад Путин направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. В документе говорится, что Москва уже предлагала подобный вариант действий, но ее не поддержали.

Позже в НАТО подтвердили получение письма и отметили, что предложение Путина не заслуживает доверия, поскольку «игнорирует реальность на местах». Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора РСМД.

22 августа по инициативе Москвы было проведено заседание Совета Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенную Договором РСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.