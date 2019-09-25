Молдавия поддержала предложенный Путиным ракетный мораторий

Молдавия заинтересована в предложенном Россией моратории на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.

По словам молдавского лидера, страна с тревогой наблюдает за ростом напряженности на Украине, на Балканах и в других регионах. Нужно сделать всё возможное, чтобы предотвратить новую гонку вооружений, цитирует его ТАСС.

Додон отметил, что когда о взаимном соблюдении интересов не могут договориться большие страны, первыми жертвами разногласий становятся маленькие государства. При этом, по его словам, главная политическая цель молдавского руководства — обеспечить и убедить внешних партнеров, что мы хотим жить в мире и дружить со всеми.

Ранее 25 сентября стало известно, что неделю назад президент России Владимир Путин направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе говорится, что Москва уже предлагала подобный вариант действий, но ее не поддержали.