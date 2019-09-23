Молдавия откажется от антироссийского подхода в своей политике

Президент и правительство Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода». Об этом в интервью изданию «Коммерсант» рассказал глава республики Игорь Додон.

«С правительством в рамках коалиции мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет», — сказал молдавский президент.

Он подчеркнул, что аналогичной позиции Кишинев начнет придерживаться и с российскими, румынскими, европейскими и американскими инвесторами.

20 сентября Додон сообщил, что Молдавия и «Газпром» предварительно договорились продлить действующий договор на поставку российского газа в республику.