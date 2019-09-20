Прямой эфир

Президент Молдавии объявил о планах продлить договор с «Газпромом»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавия и российская энергетическая компания «Газпром» предварительно договорились продлить действующий договор на поставку газа в республику. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 20 октября, президент Молдавии Игорь Додон.

А у нас сегодня газ: Путин и Додон обсудили поставки голубого топлива
Российский лидер после участия в торжественных мероприятиях на ВДНХ провел переговоры с молдавским президентом

По его словам, речь идет о продлении соглашения между «Молдовагаз» и «Газпромом» на несколько лет. «Я так понимаю, что желание и открытость со стороны «Газпрома» в продлении нынешней формулы и нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договоренность есть», — цитирует его «РИА Новости».

В начале сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном. До этого стало известно, что Молдавия в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям намерена попросить Россию не повышать тариф на газ.

9 сентября Додон отметил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45–50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м.

4 июня молдавский президент напомнил, что договор на поставки российского газа в Молдавию истекает 1 января 2020 года, а «правительство не думает о том, как подписать новый договор» и не ведет переговоров с поставщиком — компанией «Газпром». К поставщику есть вопросы «и по тарифам, и по условиям поставок», отметил Додон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Молдавия собирается попросить Россию не повышать тарифы на газ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019