Президент Молдавии объявил о планах продлить договор с «Газпромом»

Молдавия и российская энергетическая компания «Газпром» предварительно договорились продлить действующий договор на поставку газа в республику. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 20 октября, президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, речь идет о продлении соглашения между «Молдовагаз» и «Газпромом» на несколько лет. «Я так понимаю, что желание и открытость со стороны «Газпрома» в продлении нынешней формулы и нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договоренность есть», — цитирует его «РИА Новости».

В начале сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном. До этого стало известно, что Молдавия в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям намерена попросить Россию не повышать тариф на газ.

9 сентября Додон отметил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45–50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м.

4 июня молдавский президент напомнил, что договор на поставки российского газа в Молдавию истекает 1 января 2020 года, а «правительство не думает о том, как подписать новый договор» и не ведет переговоров с поставщиком — компанией «Газпром». К поставщику есть вопросы «и по тарифам, и по условиям поставок», отметил Додон.