Прямой эфир

Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о снижении стоимости российского газа для республики. Об этом 9 сентября пишет ТАСС.

А у нас сегодня газ: Путин и Додон обсудили поставки голубого топлива
Российский лидер после участия в торжественных мероприятиях на ВДНХ провел переговоры с молдавским президентом

«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет $10–15», — уточнил Додон на пресс-конференции. Он отметил, что на сегодняшний день Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по $235 за 1 тыс. куб. м.

По мнению молдавского президента, снижение стоимости позволит избежать повышения тарифов на газ для внутренних потребителей в текущем году.

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может сoставить $45–50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м.

О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.

Молдавия получает газ из России по договору от 2008 года, действие которого заканчивается 1 января 2020 года. 4 июня 2019 года Додон напомнил, что, несмотря на скорое окончание договора на поставки российского голубого топлива в республику, «правительство [России] не думает о том, как подписать новый договор» и не занимается переговорами с поставщиком — «Газпромом».

4 сентября вице-премьер Молдавии Василий Шова заявил, что Кишинев в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям собирается попросить Россию не повышать тариф на газ, поскольку «реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Додон заявил о возобновлении партнерства с Россией по всем направлениям
Украина предложила Молдавии помощь в отказе от российского газа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019