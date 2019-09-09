Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о снижении стоимости российского газа для республики. Об этом 9 сентября пишет ТАСС.

«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет $10–15», — уточнил Додон на пресс-конференции. Он отметил, что на сегодняшний день Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по $235 за 1 тыс. куб. м.

По мнению молдавского президента, снижение стоимости позволит избежать повышения тарифов на газ для внутренних потребителей в текущем году.

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может сoставить $45–50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м.

О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.

Молдавия получает газ из России по договору от 2008 года, действие которого заканчивается 1 января 2020 года. 4 июня 2019 года Додон напомнил, что, несмотря на скорое окончание договора на поставки российского голубого топлива в республику, «правительство [России] не думает о том, как подписать новый договор» и не занимается переговорами с поставщиком — «Газпромом».

4 сентября вице-премьер Молдавии Василий Шова заявил, что Кишинев в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям собирается попросить Россию не повышать тариф на газ, поскольку «реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет».