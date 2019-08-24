Додон заявил о возобновлении партнерства с Россией по всем направлениям

Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям, заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом в субботу, 24 августа, пишет «РИА Новости».

«Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям... За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов», — сказал Додон.

По словам главы Молдавии, в ближайшее время планируется визит премьер-министра страны в Россию. Затем состоится заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров. Кроме того, Додон поблагодарил Россию за помощь, которую страна оказывала Молдавии за последние несколько лет.

«Это касается и экономики, и наших мигрантов, и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом РФ, и оперативно принимались решения», — подчеркнул он.

Шойгу прибыл в Молдавию, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 75-летию освобождения республики от нацистских захватчиков. В ходе мероприятий Додон и Шойгу возложили цветы к братским могилам советских воинов, погибших при освобождении Молдавии в 1944 году.

14 августа Додон рассказал о перспективах развития отношений Кишинева и Москвы. По его словам, Молдавия будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией.

16 июня Додон выразил надежду на то, что новое правительство Молдавии сможет наладить отношения с Москвой. Он отметил, что последние два с половиной года правительство Молдавии блокировало все контакты с Россией и отношения между двумя странами сохранялись только на уровне президентов.