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Молдавия собирается попросить Россию не повышать тарифы на газ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вице-премьер Молдавии Василий Шова заявил, что Молдавия в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям намерена попросить Россию не повышать тариф на газ. Об этом в среду, 4 сентября, он рассказал в интервью «РИА Новости».

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«На протяжении многих лет тарифы были заморожены, сейчас их надо повышать, а реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет, поэтому у нас есть ряд просьб, которые направлены на то, чтобы тарифы не увеличились», — пояснил Шова.

Он добавил, что молдавский президент Игорь Додон и министр экономики Вадим Брынзан побывали с рабочим визитом в Москве, где встретились с руководством «Газпрома» и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, для того чтобы найти решение, «которое позволило бы экономике республики находиться в более стабильном положении».

Накануне сообщалось, что в субботу, 7 сентября, президент России Владимир Путин проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном. О приезде президента Молдавии в Москву с рабочим визитом стало известно 2 сентября.

24 августа Додон заявил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу о возобновлении Кишиневом стратегического партнерства с Москвой по всем направлениям. Он добавил, что в ближайшее время планируется визит премьер-министра страны в Россию, после чего состоится заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров.

4 июня молдавский президент напомнил, что договор на поставки российского газа в Молдавию истекает 1 января 2020 года, а «правительство не думает о том, как подписать новый договор» и не ведет переговоров с поставщиком — компанией «Газпром». К поставщику есть вопросы «и по тарифам, и по условиям поставок», отметил Додон.

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