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Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом. Об этом политик написал в понедельник, 2 сентября, на своей странице в Twitter.

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В Москве Додон встретится с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком. Также запланированы переговоры с председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером.

24 августа Додон заявил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу о возобновлении Кишиневом стратегического партнерства с Москвой по всем направлениям. По его словам, в ближайшее время планируется визит премьер-министра страны в Россию. Затем состоится заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров.

14 августа молдавский лидер рассказал о перспективах развития отношений Кишинева и Москвы. По его словам, Молдавия будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией.

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