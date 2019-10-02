Экс-посол США на Украине выступит перед конгрессом 11 октября

Экс-посол США на Украине Мари Йованович 11 октября выступит перед палатой представителей. Об этом 2 октября сообщило агенство Reuters со ссылкой на источник в конгрессе.

Там же в этот же день выступит с заявлением и спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Курт Волкер.

Как стало известно ранее телеканалу CNN, Волкер подал в отставку после того, как его имя было упомянуто в анонимной жалобе о якобы имевшем место давлении со стороны президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

Газета The Wall Street Journal отметила, что американский президент просил украинского коллегу в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины и отмывании средств через Киев.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним.