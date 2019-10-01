Зеленский заявил о невозможности чьего-либо влияния на его действия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него невозможно повлиять ни на Западе, ни в пределах страны. Об этом 1 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского лидера на брифинге в Киеве.

«Я никогда не чувствую никакого влияния на меня. У меня и на Западе, и в Украине есть очень много людей, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины, и пока мои шаги свидетельствуют об этом — влиять невозможно», — пояснил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, ощущал ли он давление со стороны президента США Дональда Трампа во время прошедших переговоров.

30 сентября сообщалось, что Зеленский отказался возбуждать дело против сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена по просьбе Трампа.

Стенограмма июльских переговоров Зеленского и Трампа была опубликована 25 сентября. Трамп поручил сделать это, чтобы опровергнуть обвинения в давлении на украинского лидера, в чем его упрекали американские СМИ и неизвестный осведомитель из числа сотрудников разведки США.

Утверждалось, что глава Белого дома просил Зеленского в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. В США увидели в этом нарушения американского законодательства и начали процедуру импичмента Трампу.

Публикация стенограммы не подтвердила догадки противников Трампа, минюст США не нашел оснований для проведения расследования. Зеленский, для которого инцидент также обернулся скандалом, тоже отрицал какое-либо давление на себя со стороны Трампа. Однако в конгрессе США надеются, что информатор из разведки вскоре сообщит новые подробности, пишет «Газета.ру».