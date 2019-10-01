«Роснефть» успешно испытала уникальный катализатор собственного производства

«Роснефть» завершила испытания катализаторов гидроочистки для дизельного топлива стандарта Евро-5. Об этом глава компании Игорь Сечин рассказал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Сечин подчеркнул, что «Роснефть» ответственно подходит к вопросам импортозамещения. И испытания катализаторов гидроочистки собственного производства — важная часть этого подхода.

Катализаторы — ключевое направление для обеспечения технологической устойчивости перерабатывающего сегмента Компании и снижения зависимости от импортных технологий, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Испытания показали, что новая разработка не уступает ведущим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходит их.

Новое предприятие ООО «РН-Кат», на базе которого будет налажено производство нового продукта, способно не только обеспечивать потребности предприятий НК «Роснефть» в катализаторах процессов гидроочистки, но и поставлять их для коммерческой реализации, отметили в компании.

Создание катализатора собственного производства — вопрос не только безопасности и снятия зависимости от зарубежного производителя, но и развития российской экономики, подчеркнул экономист Михаил Делягин.

«Тот, кто вкладывает средства в российский товар, стимулирует развитие российской экономики. Тот, кто вкладывает средства в товар, произведенный конкурентами России, стимулирует развитие экономики конкурентов России», — подчеркнул он.

Гендиректор «ИнфоТЭК-терминал» Рустам Танкаев отметил, что катализаторы — уязвимое звено производственной цепочки. То, что «Роснефти» удалось провести промышленные испытания катализаторов процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо Евро-5, – огромное достижение, отметил он.

«По крайней мере, без современного экологичного топлива мы уже не останемся», — сказал эксперт.