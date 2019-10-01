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Акционеры «Роснефти» одобрили дивиденды за I полугодие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Акционеры «Роснефти» в ходе внеочередного собрания 30 сентября приняли решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на каждую акцию. Об этом рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе рабочей встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Уточняется, что общая сумма дивидендных выплат по итогам шести месяцев составит рекордную сумму в 162,6 млрд рублей. Эта цифра на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Дивидендные выплаты по итогам полугодия составят 50% чистой прибыли компании за январь–июнь по стандартам МСФО.

В том числе в бюджет России (контролирует 50% плюс 1 акция) будет перечислено 81,3 млрд рублей. Эта сумма поступит в дополнение к 1,8 трлн рублей налогов и пошлин, перечисленных «Роснефтью» в казну страны по итогам работы с января по июнь.

«Роснефть» демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. Так, по итогам 2018 года чистая прибыль возросла в 2,5 раза — до 549 млрд рублей, в I квартале 2019 года чистая прибыль выросла на 9,1% — до 325 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — указано в сообщении компании.

Согласно прогнозу инвестиционной компании (ИК) Sova Capital, в 2020 году дивиденды «Роснефти» могут увеличиться до 42,9 рубля на акцию. В таком случае дивидендная доходность составит 9,9%.

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