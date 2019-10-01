Памятник Ту-22 перенесут в Казани из-за ремонта улицы

В Казани перенесут памятник Ту-22 из-за запланированной реконструкции участка улицы Максимова. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«На перенос фундамента памятника самолета Ту-22», — приводит одно из названий документов закупки ИА «Татар-информ».

Улицу Максимова реконструируют от улицы Петра Витера до улицы Дементьева. На эти цели из бюджета республики направили 172 млн рублей.

Подрядчик обновит асфальтовое покрытие, устроит освещение. Также он проведет озеленительные работы.