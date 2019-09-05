Самые опасные для водителей места назвали в Татарстане

Cписок аварийных дорожных участков составили в Татарстане по итогам 2018 года. Документ опубликован в постановлении правительства республики «Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в РТ до 2024 года».

В перечень включены 14 самых опасных для автомобилистов мест, большинство из них расположено на трассе М-7, еще несколько — в Казани и Набережных Челнах. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Отмечается, что на Орловском кольце в Набережных Челнах произошло 10 ДТП за прошлый год. На второй строчке оказался 23-й км трассы Казань–Оренбург (шесть аварий).