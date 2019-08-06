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Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Татарстане

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В Елабужском районе Республики Татарстан «Лада» вылетела в кювет. Погиб один человек, еще один был госпитализирован. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла в 2:40 ночи на 1028-м км автодороги Москва – Уфа. По предварительной информации, 20-летний водитель «Лады Калина» превысил скорость, в результате чего машина опрокинулась в кювет, пишет ИА «Татар-информ».

В дорожно-транспортном происшествии погиб 21-летний пассажир легковушки. Второй пассажир 20 лет был доставлен в больницу с многочисленными травмами. О состоянии водителя не уточняется.

2 августа не менее 11 человек пострадали в результате аварии с участием служебного автобуса и грузовика на закрытой территории одного из заводов в Татарстане. Автобус с вахтовиками отправлялся в Елабугу, когда в него врезался грузовик с прицепом.

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