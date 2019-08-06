Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Орловской области

В Орловской области столкнулись три легковых автомобиля. Погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером в понедельник, 5 августа, на 19-м км трассы Орел – Тамбов. Автомобиль Daewoo Nexia под управлением мужчины 1978 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением молодого человека 2001 года рождения. Затем иномарка врезалась во второй ВАЗ-2114, пишет InfoOrel.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летняя пассажирка иномарки погибла на месте до прибытия скорой помощи.

Водитель первого «ВАЗа» получил травмы. Его 15-летняя пассажирка была госпитализирована, второму пассажиру — мальчику 2019 года рождения — назначено амбулаторное лечение. Также был госпитализирован водитель второго «ВАЗа».