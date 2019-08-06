Три человека пострадали в ДТП на трассе в Тюменской области

Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и ударил легковушку в Тюменской области. Три человека получили травмы, двое находятся в реанимации.

Авария произошла на автодороге Тюмень–Тобольск. По данным очевидцев, грузовик «Газель» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ». В результате аварии водитель «Газели» получил ушиб грудной клетки, у водителя «ВАЗа» выявили закрытую черепно-мозговую травму, его пассажир получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Бригада медиков прибыла на место ДТП в течение шести минут после вызова. Двух пострадавших доставили в областную больницу в Тобольске. Им оказывается помощь в условиях реанимации, состояние пациентов оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае два человека погибли и четверо пострадали при столкновении грузовика и автомобиля «ВАЗ» на трассе Тамань–Веселовка. По данным правоохранительных органов, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и допустил ДТП.