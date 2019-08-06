В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на скорую помощь.

По данным телеканала РЕН ТВ, в микроавтобусе находилось 11 человек, в том числе ребенок 13 лет, в легковушке было два человека.

В результате инцидента семь человек погибли и еще пять получили ранения различной степени тяжести.

На место прибыли правоохранители и службы спасения.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы на внутренней стороне МКАД столкнулись сразу шесть автомобилей.