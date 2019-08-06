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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Волгоградской области

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В Иловлинском районе Волгоградской области столкнулись «ВАЗ» и «УАЗ». Погиб один человек, еще трое пострадали.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла 6 августа в 1:55 на трассе Р-22 «Каспий». Автомобиль ВАЗ-217030 под управлением 42-летнего мужчины выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ-3741 под управлением 53-летнего водителя.

По версии автоинспекторов, виновник аварии не справился с управлением.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 39-летний пассажир «ВАЗа». Различные травмы получили оба водителя и второй пассажир «Приоры». Все они госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

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