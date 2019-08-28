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Четыре человека пострадали в лобовом столкновении машин в Татарстане

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В Тукаевском районе Республики Татарстан столкнулись два отечественных легковых автомобиля. Пострадали четыре человека.

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, авария произошла 28 августа около деревни Старый Ключ. Автомобиль ВАЗ-2112 вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой». Обе машины отбросило на обочину. Водителя «двенадцатой» зажало в салоне.

По информации агентства, травмы получили четыре человека. На месте происшествия работали представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Саратове проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли три человека. Автомобиль Mercedes воспламенился после столкновения со световой опорой.

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