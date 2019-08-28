Три человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Саратове

В Саратове проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли три человека. Автомобиль Mercedes воспламенился после столкновения со световой опорой.

Авария произошла на улице Огородной. По данным Госавтоинспекции, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в опору, после чего транспортное средство загорелось. В салоне находились мужчина, женщина и ребенок. Все они погибли. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Точный возраст погибших не сообщается.

В состоянии средней тяжести в больницу была доставлена 14-летняя девочка. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Хакасии вблизи Саяногорска водитель автомобиля «Нива» допустил столкновение с металлическим отбойником. Машина опрокинулась и загорелась. Мужчина за рулем погиб.