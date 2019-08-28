Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде

Девять человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла рано утром 28 августа на 1007-м км трассы Москва — Астрахань, сообщает телеканал «360». Автомобиль Hyundai Starex, зарегистрированный в сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar, не вписался в поворот при въезде в Волгоград из Светлоярского района, съехал в кювет, где врезался в поливную трубу и опрокинулся.

Пострадал водитель минивэна и восемь его пассажиров, передает «Федеральное агентство новостей». Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Детей среди них нет.

Как отмечает сайт kp.ru, микроавтобус оказался сильно покорежен из-за удара, спасателям пришлось извлекать пострадавших при помощи гидравлических ножниц.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. По словам полицейских, опросить водителя пока не представляется возможным, поскольку он находится без сознания. Пострадавших доставили в волгоградскую больницу №15. Три человека находятся в реанимации, четверо в травматологии, еще двое — в нейрохирургическом отделении. Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое.

В июле сообщалось, что Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложили блокировать билетные онлайн-кассы и сервисы поиска попутчиков из-за сотрудничества с нелегальными перевозчикам. В Госдуме раскритиковали данную инициативу, поскольку это не решит проблему безопасности.