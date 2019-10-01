В московских квартирах снизили температуру батарей

Работа системы отопления в Москве переводится на минимальные параметры по давлению и температуре в связи с потеплением на улице, говорится на странице МОЭК в Facebook во вторник, 1 октября.

Как пояснили в компании, в условиях кратковременного потепления работа централизованной системы теплоснабжения не прекращается, поэтому в период повышения температуры в магистральные сети поступает теплоноситель температурой 75–77 градусов при 100–110 градусах зимой, а давление понижается до 7–9 атм при характерных для зимы 11–14 атм.

Регулирование работы системы отопления происходит автоматически. В случае избыточного получения тепла МОЭК рекомендует обращаться в управляющие компании, которые обеспечивают наладку и регулирование батарей.

Отопительный сезон в Москве начался 20 сентября с подачи тепла на социальные объекты, а подачу тепла в жилые дома начали 23 сентября. Всего к работе в осенне-зимний период подготовили 16,4 тыс. км теплосетей, которые обеспечивают теплом свыше 70 тыс. зданий, включая 33 тыс. жилых домов.

По данным на 24 сентября, к регулярному отоплению подключили порядка 45% жилых домов столицы.