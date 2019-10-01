Российского режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом ТАСС 1 октября рассказали в пресс-службе театра.

«Марк Анатольевич похоронен», — сообщил собеседник агентства. Захарова захоронили рядом с Олегом Табаковым, Станиславом Говорухиным и Леонидом Броневым.

В последний путь режиссера проводили овациями — гроб с его телом вынесли из здания «Ленкома» под аплодисменты.

Захаров скончался 28 сентября, не дожив до своего 86-летия две недели. По предварительной информации, причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких.

В связи с кончиной Захарова труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге.

Марк Захаров родился в Москве в 1933 году. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, год спустя начал заниматься режиссурой. Ставил спектакли в Театре имени Гоголя, студенческом театре МГУ, Театре сатиры, Театре Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»). В последнем в 1973 году стал главным режиссером. Также преподавал режиссуру в Российском институте театрального искусства (бывший ГИТИС). В 1970–1980-х годах активно работал в кино. Снял фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».