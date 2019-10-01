Марка Захарова проводили в последний путь овациями

Прощание с режиссером, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым завершилось в Москве. Гроб с его телом вынесли из здания театра под аплодисменты.

В гражданской панихиде приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС. Также гостями были многие известные артисты и общественные деятели.

Актриса «Ленкома» Инна Чурикова, выступая на панихиде, заявила, что артисты театра «будут продолжать ту жизнь, которую строил Марк Захаров» и будут играть его спектакли с той же любовью и той же ответственностью, с которой они были поставлены.

Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал, что Захаров, несмотря на внешнюю саркастичность и закрытость, был романтиком в своей профессии и искренне заботился о зрительском счастье.

«Надо жить, потому что это самое главное, что он проповедует», — цитирует его «РИА Новости».

Захаров скончался 28 сентября, не дожив до своего 86-летия две недели. По предварительной информации, причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких.

В связи с кончиной Захарова труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге.