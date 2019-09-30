Адвокат рассказал о наследстве Марка Захарова

Единственной наследницей культового советского режиссера Марка Захарова стала его дочь Александра. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то всё имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — цитирует защитника журнал StarHit.

По информации издания, наследство режиссера оценивается в десятки миллионов рублей. Захарова, в частности, получит квартиру на Тверской улице в Москве и дачу в Курино стоимостью 50 млн рублей, уточняет телеканал «360».

Также ей достанется внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью 5 млн рублей. Наследница должна получить всё имущество в течение полугода, пишет «Федеральное агентство новостей».

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Режиссер не дожил до своего дня рождения пару недель. По предварительной информации, причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких.

В связи с кончиной Захарова труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге. Прощание художественным руководителем театра «Ленком» Марком состоится 1 октября на основной сцене театра «Ленком». Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

Почти все работы Захарова получили статус культовых лент и вошли в золотой фонд советского кинематографа. Речь идет о фильмах «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт» и «12 стульев» (с Андреем Мироновым).